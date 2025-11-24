Se ha atendido a productores agrícolas, afirma Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en relación a los cierres carreteros programados para hoy por parte de los agricultores en varios estados de la república mexicana, entre ellos Tamaulipas. Aseguró que la Secretaría de Gobernación sostendrá una reunión con los agricultores y que siempre se les ha atendido.

"Va a dar una conferencia más tarde, la secretaria de Gobernación. Es importante que sepa que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo, entonces no es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo".

Señaló que a las protestas de productores agrícolas ahora se suma el tema de la Ley de Aguas, una situación que, dijo, disgusta a quienes tienen acaparadas concesiones. "Ahora ya algunos traen el tema de la Ley de Aguas, la Ley de Aguas está en discusión en el Congreso incluso se abrió un foro, claro que quien tiene acaparadas concesiones pues no le gusta la Ley de Aguas, pero también hay que seguir avanzando, aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo y foros en el Congreso para que se puedan invertir las opiniones."

La Secretaría de Gobernación se compromete a mantener el diálogo con los agricultores y a abordar sus inquietudes sobre la Ley de Aguas. La presidenta Sheinbaum enfatizó que el gobierno está dispuesto a escuchar y trabajar en conjunto para encontrar soluciones a las demandas de los productores agrícolas.