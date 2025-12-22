Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hubo un aumento de homicidios en Sinaloa, el fin de semana; sin embargo, no dio detalles, y dijo que el gabinete de Seguridad dará un balance en enero de 2026.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre los homicidios?

"Ayer hubo, en particular en el sur de Sinaloa, en Escuinapa, estos bloqueos y había estado en un promedio de alrededor de 3.5 homicidios diarios, y fue un fin de semana en donde subieron los homicidios. Vamos, la próxima vez que vengan, en enero, a hacer una evaluación del trabajo que se ha hecho en este estado", dijo.

Detalles sobre los bloqueos en Escuinapa

Sobre las declaraciones realizadas por Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos, la mandataria dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de hablar del asunto.

"La Fiscalía también hizo su propia investigación de esta situación, y también la Fiscalía puede informar con más detalle", dijo.