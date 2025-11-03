Suspenden clases en Uruapan por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Este lunes las escuelas en Uruapan, públicas y privadas, suspendieron clases en protesta por el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

A esta protesta se une la Universidad Michoacana de San Nicolás, que en un comunicado expresó su "más profundo rechazo a la violencia y se une al clamor por el futuro de armonía y justicia para todas las y los michoacanos y mexicanos".

Convocan a marcha

En Morelia está convocada una marcha de estudiantes hacia el mediodía. En Pátzcuaro también se tiene prevista una marcha por la para este lunes.