Suspenden clases en Uruapan por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Suspenden clases en Uruapan por asesinato del alcalde Carlos ManzoEstudiantes de Morelia y Pátzcuaro marcharán en memoria del alcalde asesinado
Este lunes las escuelas en Uruapan, públicas y privadas, suspendieron clases en protesta por el asesinato del alcalde Carlos Manzo.
A esta protesta se une la Universidad Michoacana de San Nicolás, que en un comunicado expresó su "más profundo rechazo a la violencia y se une al clamor por el futuro de armonía y justicia para todas las y los michoacanos y mexicanos".
Convocan a marcha
En Morelia está convocada una marcha de estudiantes hacia el mediodía. En Pátzcuaro también se tiene prevista una marcha por la para este lunes.
EL MAÑANA RECOMIENDA