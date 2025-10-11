Calendario SEP: Conmemoración del 12 de octubre

Este domingo se cumplirán 533 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, suceso que marcó la historia de México y Latinoamérica, pues antecedió la conquista por parte del Imperio Español a las culturas originarias de América.

Debido a esto ha surgido la duda entre padres de familia y tutores, sobre si habrá clases en los niveles de educación básica el 13 de octubre. Sí habrá clases.

¿Qué se conmemora el 12 de octubre?

El 12 de octubre se conmemora en México el Día de la Nación Pluricultural, conocido hasta 2020 como el Día de la Raza.

Anteriormente, esta fecha pretendía conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al continente, el encuentro y el mestizaje, pero también reconocer los abusos y la imposición colonial.

No obstante, actualmente el día pretende reconocer la diversidad étnica y cultural del país, dando visibilidad a la riqueza y herencia de los pueblos originarios y afromexicanos, alejándose de la narrativa eurocentrista de la fecha.

Este año el 12 de octubre cae en domingo, es decir, un día naturalmente de descanso en las escuelas.

Asimismo, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 13 de octubre no está considerado como un día festivo, por lo que las y los niños de prescolar, primaria y secundaria deberán acudir a clases con normalidad.

¿Cuándo es el siguiente día festivo para la SEP?

El próximo día festivo oficial para la SEP en este ciclo escolar 2025-2026, será el lunes 17 de noviembre, por la conmemoración del aniversario del inicio de la Revolución mexicana -celebrado el 20 de noviembre-.