Evento en Auditorio Nacional: Clara Brugada comparte avances de su gestión

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que además del informe de Gobierno que presentará ante el Congreso de la Ciudad de México con motivo de su primer año de administración, también tendrá un evento en el Auditorio Nacional.

Así lo adelantó durante una conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

"Vamos a tener dos momentos, uno es el informe ante el Congreso de la Ciudad de México y otro que vamos a hacer en el Auditorio Nacional", dijo.

Precisó que más adelante dará a conocer las fechas en que realizará dicho informe de Gobierno.