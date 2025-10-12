Legisladores respaldan a Clara Brugada, previo a informe de gobierno

Durante sus posicionamientos, previo al informe de gobierno de Clara Brugada, las y los diputados locales reconocieron logros, pero señalaron áreas de oportunidad.

Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, destacó que en la Ciudad hay una gobernante con sentido humano que responde con inmediatez a las eventualidades sociales, naturales y fortuitas, pero además con un alto grado de eficiencia social y eficacia administrativa.

Resaltó que los delitos diarios han disminuido y el manejo impecable de las finanzas. Comentó que la movilidad representa el punto neurálgico parala Ciudad. "Sin duda se está en la ruta correcta, sólo se necesita identificar áreas de oportunidad, como dar más presupuesto al Metro… Uno de los sellos distintivos de la cuarta transformación ha sido la aplicación progresiva de los derechos humanos para los grupos de atención prioritaria".

Alejandro Carbajal, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, mencionó que Clara Brugada encarna la continuidad histórica de un proyecto político que nació para resistir y restituir derechos, y para combatir desigualdades y devolverle al gobierno su esencia original: ser un instrumento del pueblo y no un privilegio para unos cuantos.

Añadió que se debe fortalecer los cimientos de un modelo de desarrollo incluyente, equitativo y sustentable, en donde la justicia social deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad tangible. "La Ciudad de México es y seguirá siendo el corazón político de la nación, aquí nació la transformación, aquí se renueva cada día su fuerza moral y su legitimidad popular. Hoy reconocemos los avances alcanzados, pero sobre todo reafirmamos nuestra convicción de seguir edificando el porvenir con trabajo, con justicia y con esperanza organizada".

Nora Arias, del PRD, recordó que desde hace más de dos décadas el partido del sol azteca impulsó un modelo de Ciudad solidaria y con justicia social. Reconoció que, bajo la gestión de la Jefa de Gobierno se han implementado y fortalecido acciones que benefician a miles de niñas, niños, jóvenes y a adultos mayores. "Valoramos estos esfuerzos que ha emprendido, Jefa de Gobierno, para fortalecer los programas sociales que le han dado rostro humano a su administración".

Refrendó su disposición a seguir construyendo, a través del diálogo, respeto y entendimiento, para avanzar hacia una política social sólida y con visión de futuro.

Tania Larios, del PRI, indicó que la Ciudad de México es epicentro y guardián democrático y moral de la nación, por lo que resulta inaceptable la crisis democrática que enfrenta el país. Dijo que la Ciudad de México no puede avanzar con el abandono presidencial, por lo que es necesario que regrese el Fondo de Capitalidad y el Fondo Metropolitano que impulsaron obras, que fortalecieron el desarrollo de la capital y que se requieren para salir adelante.

Luisa Ledesma, de Movimiento Ciudadano, reconoció que el primer informe de gobierno refleja avances en programas sociales, educación, salud, atención a mujeres y combate a la pobreza, aunque refirió que existen retos que atender como la implementación del sistema público de cuidados.

También apuntó que es fundamental reforzar los servicios de salud en las zonas más vulnerables; en movilidad se necesita impulsar redes de transporte seguras, equitativas y sostenibles; y destacó que se deben acelerar los procesos de apertura de las Utopías. Comentó que, con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, es prioritario intensificar los esfuerzos para que la Ciudad esté preparada para recibir a millones de visitantes.

Ernesto Villareal, del PT, argumentó que este un gobierno con rumbo claro, que ha mantenido a la capital del país como un referente nacional e internacional de políticas públicas con rostro humano y espíritu comunitario. Comentó que si algo distingue a esta administración es su capacidad de escuchar y construir acuerdos.

Recordó que como fracción legislativa han respaldado las decisiones que garantizan la gobernabilidad de la Ciudad de México como la creación de nuevas secretarías, los nombramientos y las reformas de justicia, seguridad y movilidad. "Para el PT gobernar con el pueblo no es una consigna, es una responsabilidad compartida, por eso reiteramos con respeto y firmeza que nuestra agenda también forma parte de este proyecto y confiamos, porque así lo hemos estado trabajando, en el acompañamiento que ha dado la corresponsabilidad institucional de las propuestas emanadas de nuestra fracción".

Manuel Talayero, del PVEM, destacó los logros ambientales que se han alcanzado, y precisó que la mandataria capitalina ha sabido imprimir su propio sello a este gobierno.

Andrés Atayde, del PAN, afirmó que, a un año de gestión, la capital no ha logrado transformarse en los temas que más preocupan a las y los ciudadanos: seguridad, vivienda, infraestructura y planeación. Reconoció la apertura institucional y la disposición al diálogo mostrada por el gobierno capitalino; sin embargo, advirtió que los avances en materia política no pueden ocultar los rezagos en temas esenciales.

"Sí vemos esfuerzos por dialogar, y eso lo reconocemos. Pero también hay temas que nos preocupan y que la ciudadanía ya resiente. La seguridad, la vivienda, la infraestructura y la preparación para el Mundial 2026 requieren soluciones integrales y urgentes", subrayó.

Por último, Xóchitl Bravo, de Morena, mencionó que este primer informe de gobierno es el reflejo vivo de una convicción profunda: que gobernar es escuchar y transformar. Resaltó la implementación del Zócalo Ciudadano y el Gobierno ’Casa por Casa’.

De igual forma, resaltó la implementación de programas como Acupuntura Hídrica, Agua Bienestar Atlitic, las Utopías y las Casas de las Tres R, entre otros.