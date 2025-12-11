Reconocen a CDMX como mejor destino religioso por 12 de diciembre

La Ciudad de México fue reconocida con el premio Reader's Digest como mejor destino religioso por las celebraciones del 12 de diciembre, informó la secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto.

"Queremos hoy compartirlo con ustedes, con la guadalupana porque es gracias a ella que lo tenemos, somos un destino en occidente el más visitado, estamos por arriba del Vaticano y esto significa obviamente el fervor de la gente, significa la ciudad de corazón grande que somos", dijo durante la conferencia de prensa por las novedades por las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe.

¿Qué significa el premio Reader's Digest para la Ciudad de México?

Horas de este jueves, se había contabilizado una asistencia de 8 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe.

Además de que se han realizado mil 735 atenciones médicas al interior de la Basílica y mil 45 al exterior.

Detalles sobre la asistencia a la Basílica de Guadalupe

Igualmente se han contabilizado 36 personas extraviadas, 15 localizados, 18 búsquedas canceladas y una activa, aseguró Lozano.

Acciones de atención a animales durante las peregrinaciones

En materia de atención a animales de compañía, se han resguardado a 11 perros peregrinos.