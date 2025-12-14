Endurecen los castigos por la violencia de género en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica para fortalecer el combate a la violencia de género y familiar, con el objetivo de garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias. Entre los cambios destaca que los delitos de abuso y acoso sexual se perseguirán de oficio y que la violencia familiar podrá castigarse con hasta siete años de prisión en casos agravados.

Las modificaciones legislativas incluyen iniciativas presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El dictamen fue aprobado por el pleno del Congreso capitalino con 52 votos a favor.

De acuerdo con el documento avalado, las reformas buscan transformar la respuesta del Estado frente a la violencia, no sólo desde un enfoque punitivo, sino también preventivo y de protección a las víctimas, alineando la legislación local con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género.

Los cambios contemplan la modificación de diversos artículos del Código Penal para fortalecer la definición, sanción y persecución de conductas violentas en contextos familiares, de pareja y sexuales, además de incorporar medidas reeducativas dirigidas a los agresores, con el fin de modificar patrones culturales que perpetúan la violencia.

En el caso del abuso sexual, se establecen penas de uno a siete años de prisión para quien ejecute actos de naturaleza sexual sin consentimiento, obligue a presenciarlos o los haga realizar a la víctima o a terceros. Este delito será perseguido de oficio y los responsables deberán acudir a servicios reeducativos.

También se endurecieron las sanciones por acoso sexual, con penas que van de un año ocho meses a cinco años de prisión, así como la persecución de oficio del acoso sexual digital contra menores, con castigos de hasta cuatro años de cárcel y multas económicas para quienes intenten contactar a niñas, niños o adolescentes con fines sexuales.

En materia de violencia familiar, las penas aumentaron de uno a seis años a un rango de dos a siete años de prisión cuando existan agravantes, como embarazo, uso de armas, lesiones graves o antecedentes del agresor, en un contexto donde, tan sólo en los primeros meses de 2025, se han registrado más de 12 mil denuncias por este delito en la capital.