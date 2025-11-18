Mueren 5 en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

PUEBLA, Pue.- Al menos cinco personas muertas dejó un presunto ataque incendiario contra un bar-table dance de la ciudad de Puebla.

Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy en el bar denominado Lacoss, donde sujetos armados arribaron y le prendieron fuego al establecimiento y a una camioneta estacionada en el exterior.

En el lugar ubicaron a cinco personas fallecidas, preliminarmente por intoxicación de monóxido de carbono; versiones extraoficiales señalan que serían tres meseros y dos bailarinas.

¿Qué ocurrió?

Y lograron salvar a nueve más que estaban atrapadas en el interior del bar, las cuales fueron atendidas por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los elementos laboraron para sofocar el fuego en el establecimiento y en un vehículo marca Toyota.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La dependencia expuso que personal de la Fiscalía General del Estado labora en el lugar para realizar las indagatorias pertinentes a fin de determinar el móvil de estos hechos.