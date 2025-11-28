Coparmex respalda a los transportistas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que los cierres carreteros registrados en distintos puntos del país evidencian la profundidad de la crisis de inseguridad y la urgencia de atender las necesidades del campo. La organización empresarial exigió una respuesta inmediata ante las pérdidas económicas que generan los bloqueos de transportistas y productores agrícolas.

¿Qué ocurrió?

En un comunicado, el organismo sostuvo que las demandas de seguridad de ambos sectores son legítimas, especialmente ante el incremento de robos, extorsiones y agresiones que enfrentan de manera cotidiana. Los productores, añadieron, atraviesan además una crisis derivada del precio pagado por la tonelada de maíz, que no cubre sus costos de operación.

Coparmex explicó que los cierres a carreteras, nodos logísticos, aduanas y rutas estratégicas en 33 de las 55 regiones participantes generan retrasos, costos adicionales y riesgos tanto para empresas como para transportistas que dependen del flujo continuo de mercancías. La organización llamó a restablecer de inmediato la libre circulación, sin criminalizar a quienes se manifiestan en busca de condiciones dignas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El sindicato patronal enfatizó que las soluciones deben surgir del diálogo y acciones verificables que eviten seguir deteriorando la competitividad del país. "Las rutas seguras son indispensables para garantizar el abastecimiento; sin ello se frena la inversión, el empleo y el crecimiento económico", advirtió.

Asimismo, pidió que se escuchen las exigencias de los productores agrícolas, quienes enfrentan incrementos constantes en los costos de producción y la falta de mecanismos financieros adecuados para sostener su actividad. La falta de créditos y apoyos, señalaron, agrava la vulnerabilidad del sector.

Coparmex consideró que la crisis actual exige coordinación real entre autoridades federales y estatales, así como entre transportistas, productores y empresas. Propuso un esquema inmediato que incluya vigilancia en tramos de alto riesgo, atención efectiva a denuncias de extorsión y operación funcional de los trámites esenciales para el transporte de carga.