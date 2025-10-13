Listo Metro CDMX antes de lo programado

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que terminaron antes de lo programado las pruebas operativas del tramo Juanacatlán-Observatorio de la Línea 1, por lo que hoy, el cierre de la operación al servicio al público será hasta la medianoche y no a las 22:00 horas como estaba programado este domingo.

El titular del STC, Adrián Rubalcava, en su cuenta de X indicó que “concluyeron satisfactoriamente las pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en #LaNuevaLínea1. Por ello, este domingo el servicio de trenes se ofrecerá en su horario habitual, hasta las 24:00 h, en el tramo Pantitlán–Chapultepec”.

Agradeció el apoyo de RTP, pues al cerrar a las 22:00 horas, los sábados y domingos, para hacer las pruebas operativas en dicho tramo de la Línea 1, daba servicio.

¿Cuándo abrirá la Línea 1 del Metro?