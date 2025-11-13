Suspenden 13 casinos por lavado de dinero

Las autoridades mexicanas informaron el miércoles el cierre de 13 casinos investigados por lavar grandes cantidades de dinero hacia Estados Unidos y otros países, mediante operaciones en efectivo de hasta 2.7 millones de dólares. Los establecimientos utilizaban como intermediarios a estudiantes, amas de casa o personas retiradas para mover fondos ilícitos.

¿Qué ocurrió?

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que todos los negocios tienen presuntos vínculos con redes del crimen organizado, aunque no necesariamente con un cártel específico. Las autoridades evitaron revelar los nombres de las empresas, pero dos de ellas pertenecen al conglomerado del empresario Ricardo Salinas Pliego, que negó irregularidades y denunció "acoso" del gobierno.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El esquema de lavado iniciaba con el uso de identidades falsas o robadas. Las personas recibían tarjetas o códigos con dinero de origen desconocido para apostar en línea o en casinos físicos. Los registros falsos de ganancias se usaban para justificar transferencias millonarias hacia cuentas en el extranjero, en países como Rumania, Malta o Panamá, donde el dinero era blanqueado antes de regresar al país.

La investigación contó con la colaboración de unidades financieras internacionales y se concentró en establecimientos en Jalisco, Sinaloa, Sonora, Baja California, y la capital. Aunque las pesquisas continúan, la Secretaría de Gobernación ya suspendió las operaciones de los casinos sospechosos.