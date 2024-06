Comienza cierre de casillas en la mayor parte de México

CIUDAD DE MÉXICO.- En punto de las 18:00 horas comenzó el cierre de casillas en la mayor parte del País, salvo en los lugares que tienen distinta zona horaria.

En su último reporte, el INE informó que fueron instaladas el 99.9 por ciento de las casillas en el País.

El órgano electoral informó que solo 0.0142 por ciento de casillas no se instalaron.

En un primer mensaje en cadena nacional, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, aseguró que la jornada electoral llevó a cabo de manera ordenada y "sin incidentes mayores".

A lo largo de este 2 de junio, con un ambiente muy participativo, ciudadanos acudieron a las diferentes casillas de la Ciudad de México para emitir su voto y ejercer su derecho electoral, orientados por los funcionarios de casilla, quienes garantizaron el proceso correcto de votación.

En opinión de Mirna Gamiño Centeno, residente de la Alcaldía de Tlalpan y quien ejerció su derecho en la sección 3806, el aceptar colaborar como funcionario de casilla es una obligación que se debe realizar si realmente buscamos un cambio en el País.

"En estas elecciones a mí me hubiera gustado ser funcionario de casilla porque quería involucrarme más. Verificar que, por lo menos en la casilla en la que me correspondía, no se cometiera ningún tipo de fraude o malos movimientos", dijo Gamiño.