Sanciones estadounidenses aceleran fin de Vector

La casa de bolsa Vector, fundada en 1976 y controlada por el empresario Alfonso Romo, cerró sus operaciones después de 49 años tras la revocación de su autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La decisión se da en el marco de un proceso de liquidación solicitado por la propia firma, que también afecta a su operadora de fondos de inversión, y responde a sanciones recientes de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

¿Qué llevó al cierre de la casa de bolsa Vector?

El Departamento del Tesoro de EE. UU. había señalado que Vector participó en transacciones millonarias relacionadas con sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y director de la Agencia Federal de Investigación durante el sexenio de Felipe Calderón. Estas acusaciones, publicadas en junio de 2025, provocaron un fuerte impacto reputacional y el retiro masivo de clientes de la firma.

Detalles sobre la liquidación de Vector y sus consecuencias

Entre 2024 y 2025, los activos de Vector cayeron de más de 42.000 millones de pesos a apenas 2.000 millones, y el número de cuentas activas disminuyó a menos de 7.000. Ante este desplome, la firma implementó un plan de salida mediante la transferencia de cuentas y activos nacionales a Finamex y de operaciones internacionales a Insigneo Financial Group, abarcando clientes en Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

Impacto de las sanciones en la reputación de Vector

La liquidación de Vector se suma al declive de otras entidades financieras mexicanas señaladas por Estados Unidos, como CiBanco e Intercam, que también enfrentan procesos de extinción y revocación de licencias. Según las leyes mexicanas, los ahorradores de estas instituciones podrán recuperar hasta 400.000 unidades de inversión por persona, equivalentes a aproximadamente 3,4 millones de pesos.