En plenaria, Va por México cierra filas y advierte que bloquearán reformas de AMLO

"Por estos retos que se nos avecinan inmediatos, decirle ´no´ a la desaparición del INE, de nuestra democracia, de nuestra libertad, decirle ´no´ a la militarización del gobierno y de la militarización de la seguridad. Y decirle ´sí´ a México, decirle ´sí´ a México que nosotros queremos, que deje de estar sufriendo todos los días", expresó el dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.

Mientras el líder nacional del tricolor, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas sostuvo que la Cámara de Diputados será "el centro neurálgico de la embestida" del gobierno federal en contra de la alianza opositora a AMLO y Morena.

En la inauguración de la reunión plenaria de la coalición legislativa Va por México, en el contexto del próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, los opositores al presidente López Obrador arremetieron contra las reformas anunciadas en materia electoral y para que el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al respecto, Moreno Cárdenas consideró que es necesario que el bloque opositor al gobierno federal cierre filas porque llegó el momento de tomar las decisiones "más importantes" para el país.

También, reconoció a sus aliados del PAN y PRD por no dejarse intimidar ante las presiones ejercidas por el presidente López Obrador porque "no se doblan y no se amedrentan", aún cuando "no es fácil enfrentar al poder".

"Ustedes lo saben. No es fácil, pero aquí estamos, firmes y de pie. Dignos, con carácter y voluntad. Y que le quede claro al gobierno: a nosotros, ni nos asustan ni nos amedrentan. Aquí vamos a estar, firmes y de pie, dando la cara por México", indicó "Alito".

Por su parte, el dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza convocó a los diputados federales de la coalición Va por México, a enfrentar "con convicción" y "valor" un año legislativo que definió como "difícil y complejo".

Comentó que este próximo período legislativo ordinario que comienza el jueves 1 de septiembre, la oposición a AMLO "afrontará el peor" de los autoritarismos, desesperado y soberbio.

Aseguró que la oposición es muy competitiva en lo electoral y el presidente López Obrador cree que por "la buena imagen que tiene", le va alcanzar para "imponer" a su sucesor en 2024.

"Pero no, no les va alcanzar, porque aquí estamos nosotros, pensando en lo mejor para todo nuestro país, no les va alcanzar porque aquí estamos nosotros diciendo con claridad todos los errores de este gobierno y toda la incompetencia. No les va alcanzar porque somos más mexicanos los que queremos vivir con libertad, los que queremos salir adelante, los que queremos un México mejor", indicó Cortés Mendoza.

No obstante, aclaró que la batalla más próxima es el tema de las reformas que enviará el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión y dijo que los legisladores de la alianza Va por México defenderán al INE y van a rechazar el mando militar en la Guardia Nacional.

"Por estos retos que se nos avecinan inmediatos, decirle no a la desaparición del INE, de nuestra democracia, de nuestra libertad, decirle no a la militarización del gobierno y de la militarización de la seguridad. Y decirle sí a México, decirle sí a México que nosotros queremos, que deje de estar sufriendo todos los días", señaló el panista.