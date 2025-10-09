Pipa con logotipo de Pemex choca en la GAM

CIUDAD DE MÉXICO.- Una pipa de Pemex se impactó contra muro de contención en la Gustavo A. Madero; no se reportaron personas lesionadas.

La madrugada de este jueves, una pipa de doble contenedor perteneciente a la compañía Productos Petrolíficos Los Ángeles, con logotipo de PEMEX, se impactó contra el muro de contención sobre Avenida 551, a la altura del cruce con Circuito Interior Avenida Río Consulado, en la colonia San Juan de Aragón I Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada chocó con las vallas metálicas y las dovelas de concreto que dividen los carriles de circulación.

El impacto provocó el derrame de combustible en el tanque de carburación de la pipa, con una capacidad aproximada de 200 litros. No obstante, los tanques de los remolques se encontraban vacíos al momento del accidente, por lo que no se registró riesgo de explosión.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y también se presentaron equipos médicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil de la Gustavo A. Madero, para brindar apoyo y descartar la presencia de heridos.

El conductor del vehículo, un hombre de aproximadamente 38 años, informó a las autoridades que perdió el control al intentar tomar una curva, lo que provocó el impacto contra el muro de contención.

Elementos de Tránsito, Protección Civil y Bomberos realizaron labores de limpieza y verificación para evitar riesgos por el derrame del combustible. Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa tipo para el retiro del vehículo siniestrado, lo que ocasionó afectaciones a la vialidad en la zona durante varias horas.