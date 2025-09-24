Liberan a 17 migrantes que estaban secuestrados en Chihuahua

Un grupo de 17 personas de diversas nacionalidades extranjeras fue liberado después de estar secuestrado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fueron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos y a la Unidad de Investigación de Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes llevaron a cabo el operativo. Además de rescatar a los migrantes, detuvieron a un sujeto. De manera oficial, se identificó al detenido como Luis Ángel C. B., de 22 años, por los delitos de tráfico de personas y acopio. El arresto se produjo la tarde de ayer martes, en la calle Sendero de los Yuncos y Monte Blanco, del fraccionamiento Senderos de San Isidro en Ciudad Juárez. Durante la intervención policial, se le incautaron:

- Un arma de fuego tipo pistola, color negro, abastecida con un cargador con 15 cartuchos útiles.

- Un arma de fuego tipo pistola, color negro con gris, abastecida con un cargador con 10 cartuchos útiles.

- Un arma de fuego tipo pistola, color negro con gris, abastecida con un cargador con 12 cartuchos útiles.

- Un arma de fuego tipo pistola, color negro, abastecida con un cargador con 08 cartuchos útiles.

- Un arma de fuego tipo pistola, color gris, abastecida con un cargador con 18 cartuchos útiles.

- Una bolsa de plástico transparente que contiene 23 cartuchos útiles.

- Una bolsa de plástico transparente que contiene 15 cartuchos útiles.

- Una bolsa de plástico transparente que contiene 64 cartuchos útiles.

- Una mochila verde con beige.

- Una mochila en color negro que en su interior tiene: 03 pantalones negros, 01 pantalón camuflajeado, 06 fornituras con aditamentos, 02 porta fusil, 02 pares de guantes, 02 camisolas negras manga larga, 03 pares de botas negras.

Durante el despliegue policial, se logró rescatar a 17 personas originarias de Ecuador, Honduras, México, El Salvador y Brasil, entre ellos dos menores de edad de 17 y 5 años, quienes quedaron bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración (INAMI). En tanto, Luis Ángel C. B. quedó a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones pertinentes por estos hechos.