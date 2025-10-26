Muere Charito Casas, ícono del mariachi en México a los 46 años

Charito Casas, quien era reconocida como una de las intérpretes más destacadas de la música regional mexicana y quien formaba parte de Mariachi San Francisco, falleció el pasado jueves, 23 de octubre a los 46 años. Fue su esposo, Alberto Romero Rivas, quien confirmó la noticia, sin dar a conocer pormenores de la causa del deceso.

A través de redes sociales, la agrupación Mariachi San Francisco compartió una publicación donde se despedían de la destacada violinista, quien participó en diversos conciertos y proyectos con artistas como Pepe Aguilar.

¿Quién era Charito Casas?