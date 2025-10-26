Muere Charito Casas, ícono del mariachi en México a los 46 años

Muere Charito Casas, ícono del mariachi en México a los 46 añosSu esposo, Alberto Romero Rivas, confirmó la noticia en redes sociales.
Charito Casas, quien era reconocida como una de las intérpretes más destacadas de la música regional mexicana y quien formaba parte de Mariachi San Francisco, falleció el pasado jueves, 23 de octubre a los 46 años. Fue su esposo, Alberto Romero Rivas, quien confirmó la noticia, sin dar a conocer pormenores de la causa del deceso.
A través de redes sociales, la agrupación Mariachi San Francisco compartió una publicación donde se despedían de la destacada violinista, quien participó en diversos conciertos y proyectos con artistas como Pepe Aguilar.
¿Quién era Charito Casas?
Charito Casasola, conocida artísticamente como Charita Casas, nació el 19 de noviembre de 1979. Su familia estaba ligada al mariachi gracias a su padre, Simón Casas, quien fue fundador del grupo Mariachi San Francisco. Ella estaba casada con Alberto Romero Rivas, quien también se dedicaba al mariachi y quien se despidió de su pareja a través de redes sociales. "Amor mío, hoy me toca despedirte con el corazón hecho pedazos, pero también lleno de gratitud. Gracias por tu risa, tu paciencia y por la vida que construimos. Prometo honrar tu memoria y seguir los sueños que imaginamos juntos."