Busca Morena correr a chapulines

El partido Morena instaló la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, con la que van a revisar las propuestas de afiliación de los "chapulines" provenientes de otros partidos.

La comisión fue aprobada en el pasado Consejo Nacional, ante la inconformidad que provocó durante la campaña electoral de este año la incorporación de políticos invitados por el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán.

Antes, al arrancar la 66 Legislatura en la Cámara de Senadores también generó inconformidad la adhesión del ex panista Miguel Ángel Yunes, la suma del ex Gobernador por el PRI de Oaxaca, Alejandro Murat, y del ex Gobernador de Chihuahua, el ex panista Javier Corral, entre otros.

La sesión de trabajo, realizada la noche del miércoles, estuvo encabezada por la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, quien encabeza la Comisión.

Como integrantes de la misma también participan la secretaria general, Carolina Rangel, así como el presidente del Consejo Nacional, el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Como integrantes honorarios de la comisión participan el productor de televisión Epigmenio Ibarra y el historiador Armando Bartra.

La comisión se instaló con la presencia de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión de Honestidad y Justicia.

Sin embargo, no estuvo presente el secretario López Beltrán.

En tanto, "Andy" difundía un comunicado para aclarar que él no promovió ningún juicio de amparo para evitar posibles aprehensiones en su contra por las indagatorias por el tráfico ilegal de gasolina, llamado "huachicol fiscal".

En un mensaje a los presentes, Alcalde explicó que la Comisión Evaluadora de Incorporaciones es un órgano auxiliar y permanente para verificar afiliaciones de personas de relevancia pública, que en el pasado, a lo largo de sus carreras políticas o profesionales hayan sido opositores a Morena.