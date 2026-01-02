Sismo de este 2 de enero deja sin luz a más de 6 mil personas: CFE

Derivado del sismo de magnitud 6.5 registrado este viernes con epicentro en San Marcos, Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que se afectaron a 688 mil 546 usuarios.

Asimismo, informó que gracias al trabajo permanente de su personal, con corte a las 15:30 horas, se ha recuperado el suministro eléctrico al 99.9 % de los usuarios afectados. Únicamente quedan pendientes de restablecimiento 112 usuarios.

Acciones de la autoridad tras el sismo

En la Ciudad de México y el Estado de México el servicio ya fue restituido en su totalidad y continúan las labores en Guerrero. Operan con normalidad las dos líneas de transmisión que se reportaron fuera de servicio al inicio: Papagayo-Cruz Grande y Pinotepa-Ometepec, apuntó la empresa del estado.

No se identificaron daños en la infraestructura de las centrales generadoras y continúan las guías de inspección civil posterior al evento para determinar si existen áreas de oportunidad por atender.

Detalles sobre el restablecimiento del servicio eléctrico

Para la atención de las afectaciones, la CFE dispuso de 354 trabajadores electricistas, 79 grúas, 138 vehículos. Los trabajos continúan hasta lograr el 100 % del restablecimiento, aseguró la empresa.