CFE avanza en proyectos prioritarios de generación y transmisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentó avances de los proyectos prioritarios de generación y transmisión, con lo que se busca asegurar la capacidad suficiente fortalecer la confiabilidad del sistema y evitar riesgos futuros en el suministro eléctrico del país estos.

¿Qué proyectos eléctricos presentó la CFE?

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 17 de diciembre en Palacio Nacional, Calleja anunció que la CFE ya inició el desarrollo de la primera central de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos Tula II, en Hidalgo. "Este proyecto forma parte del proceso de reconversión energética y de descarbonización que impulsamos desde el gobierno federal", dijo. Sobre las tres centrales de Salamanca, Altamira y Mazatlán, comentó que se encuentran en proceso de desarrollo de ingeniería básica y la detalle para iniciar obras ya a la brevedad.

Presentó cinco proyectos de generación que adicionarán cerca de tres mil megawatts de capacidad y tendrán una inversión de 4 mil 328 millones de dólares: "Nos van a dar un mayor respaldo al sistema eléctrico nacional, derivado de su ubicación geográfica, que es estratégica en distintas regiones del país".

Detalles sobre la central ciclo combinado Tula II

Apuntó la directora de CFE que un elemento clave para iniciar con estas centrales, es que en la mayoría de los casos se trata de construcciones que se harán de nuevas unidades de generación, dentro de las instalaciones ya existentes. Sobre la central de combustión interna en Los Cabos, señaló que están en proceso de reevaluación.

Destacó, además, avances de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco en Sonora, cuya fase tres inicia construcción la próxima semana, así como nuevos proyectos fotovoltaicos para avanzar en la entrega de energías limpias. Resaltó proyectos de transmisión enfocados al esfuerzo de la red existente para dar respaldo al crecimiento de la demanda.

Comentó que hay 66 proyectos de transmisión que se van a ejecutar en lo que queda de 2025 y para 2026. Para el próximo año se han considerado 44 proyectos en su totalidad.

Inversión en proyectos de energía limpia y transmisión

Hizo un llamado a que la industria mexicana se sume y participe en estos proyectos, "donde buscamos incrementar el porcentaje del contenido nacional, reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico". "Todo esto, impulsando el crecimiento económico y, por lo tanto, social de México. Esto nos permite que el sistema avance de manera ordenada sin poner en riesgo la operación ni comprometer la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

"Son decisiones técnicas y administrativas, así como un fuerte compromiso que busca garantizar electricidad suficiente, confiable y continua para nuestras familias, la industria y los servicios públicos, respetando los tiempos que marca la ley y las condiciones reales del territorio", dijo. "En la Comisión Federal de Electricidad tenemos el casco bien puesto y seguirá trabajando con orden y transparencia para que cada proyecto se ejecute de manera correcta y cumpla su propósito: impulsar aún más el desarrollo del país", agregó.