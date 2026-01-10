CFE informa sobre fraudes en línea y cómo protegerse

En días recientes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha alertado a la población mexicana sobre diversos fraudes en línea que son cometidos por estafadores; quienes se hacen pasar por empleados de la compañía energética.

Y aunque no es la primera vez que la CFE sufre de suplantación de identidad, la empresa instó al público a ignorar cualquier mensaje o llamada fraudulenta que pudieran recibir por parte de los ciberdelincuentes.

A continuación, te presentamos las técnicas de fraude digital que operan en el país, bajo la presunta imagen de esta empresa de energía. ¡Toma nota!

¿Cómo operan los fraudes cibernéticos que usurpan la identidad de la CFE?

De acuerdo con el portal web de la propia empresa, algunos de los fraudes virtuales que son cometidos bajo su nombre, son:

· Phishing: Con esta técnica, los ciberdelincuentes solicitan a los usuarios abrir enlaces que parecen ser emitidos por la CFE; y que en realidad dirigen a sitios maliciosos con los que se puede sustraer la información de los usuarios e infectar sus dispositivos con malware.

· Páginas falsas en redes sociales: con logotipos de la empresa, ofrecen servicios inexistentes como descuentos o maniobras para alterar medidores y otra infraestructura eléctrica. En estos casos, los estafadores venden productos que no sirven y son un gancho para la extorsión.

· "Gestores" de la CFE: Los cibercriminales usurpan la identidad del personal de la compañía para solicitar por llamadas o mensajes depósitos de dinero a cambio de supuestas ofertas de trabajo o apoyo en trámites del suministro eléctrico.

· Descuentos o cancelaciones de adeudos: Si una persona te ofrece disminuir o cancelar tus adeudos con la empresa a cambio de dinero, haz caso omiso.

· Regalos y rifas por días festivos: Si te invitan a participar en rifas o te prometen dinero por conmemoración de fechas festivas a nombre de la CFE, no hagas caso ya que se trata de un fraude.

Acciones de la CFE para prevenir fraudes en línea

De acuerdo con información de la CFE, las técnicas de protección a las que la ciudadanía puede recurrir para salvaguardar sus datos personales ante estos fraudes, son:

· No responder llamadas de números extraños, y en caso de hacerlo colgar de inmediato.

· No responder mensajes SMS, de WhatsApp, Facebook y demás redes sociales que se hagan pasar por la compañía. Recuerda que la CFE jamás te contactará por estos medios.

· Si alguno de estos remitentes te envía enlaces de sitios web o similares, no los abras y bórralos de tu chat.

· Ante cualquier trámite que necesites realizar, visita directamente el portal de la empresa en la siguiente liga: www.cfe.gob.mx/ o marca a su número oficial 071.

· Mantente informado únicamente por los canales verídicos de la CFE: @CFEmx, @CFE_contigo, cfe_nacional y CFE Nacional.

Asimismo, la compañía mexicana reiteró que nunca solicita información privada de los usuarios ni sumas de dinero bajo ningún concepto, mucho menos para eliminar adeudos y exentar pagos del servicio eléctrico.

Recuerda que los fraudes en línea van en aumento, pues de acuerdo con la empresa de ciberseguridad Scitum, en el último año se registraron en México más de 6 millones de fraudes cibernéticos.

¡No bajes la guardia! Y si detectas cualquier sospecha de estafa por parte de ciberdelincuentes que se hacen pasar por la CFE, denuncia ante el 071 o a la Policía Cibernética al 088.