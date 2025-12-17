Sheinbaum: Hasta el momento sin vínculos de "huachicol" con Tonatiuh

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, hasta el momento, no existe ningún indicio que vincule a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien se desempeñaba como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en la red de "huachicol fiscal", y subrayó que incluso colaboró en investigaciones para combatir el contrabando de combustibles.

Detalles sobre el cese de Alex Tonatiuh Márquez Hernández

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre el cese del funcionario y sobre si había sostenido comunicación con el titular de Aduanas, Rafael Marín, o con instancias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o la Fiscalía General de la República para conocer las razones de su salida. Al respecto, Sheinbaum explicó que la decisión de relevarlo del cargo fue tomada directamente por el director de Aduanas y que el propio Márquez Hernández estuvo de acuerdo.

"Si hay cualquier investigación, pues tiene que informarlo en su momento la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Si hay alguna queja o alguna noticia, siempre se hacen investigaciones", señaló la Presidenta, al precisar que, en caso de existir algún procedimiento administrativo o indagatoria, será esa dependencia la encargada de darlo a conocer.

Sheinbaum descarta vínculos con actividades ilícitas

Sheinbaum fue enfática al descartar, por ahora, cualquier vínculo del exfuncionario con actividades ilícitas relacionadas con el "huachicol fiscal". "No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue", afirmó, al ser cuestionada directamente sobre una posible participación de Márquez Hernández en la red de contrabando de combustible.

La Presidenta también destacó que, durante su gestión en la ANAM, el entonces director de Investigación Aduanera aportó información relevante en indagatorias sensibles, como el caso de un buque localizado en el puerto de Tampico, del cual se derivaron investigaciones que involucraron a personal de la Secretaría de Marina y que aún continúan.

Colaboración de Márquez en investigaciones de contrabando

De acuerdo con Sheinbaum, Márquez Hernández alertó sobre la presencia de pipas en ese puerto, lo que permitió avanzar en las pesquisas. "¿Fue un buen funcionario?", se le preguntó. La mandataria sostuvo que cualquier evaluación sobre el desempeño del exfuncionario debe basarse en investigaciones formales. "Si hay algo contra él, pues tiene que ser con base en las investigaciones administrativas", concluyó.