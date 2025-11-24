Profeco: Canasta básica se mantiene en 844 pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor (Profeco), informó este lunes que la canasta básica se ubica en un precio promedio nacional de 844 pesos.

En el Informe de Quién es Quién en los Precios, el procurador destacó que el pasado 18 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la renovación del acuerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con 12 cadenas de autoservicio y 20 agroindustrias para mantener la canasta básica en menos de 910 pesos en beneficio de las familias mexicanas.

"La Presidenta acaba de firmar el 18 noviembre en la renovación del Pacic con 12 cadenas de autoservicio y 20 agroindustrias para mantener la canasta básica en menos de 910. Tenemos en un precio promedio de 844 pesos. Recordar esta canasta básica de 24 productos", mencionó.

¿Cuál es el compromiso de las empresas?

En Palacio Nacional, César Iván Escalante Ruiz reconoció el compromiso de las empresas que han hecho en respetar el precio acordado de mantener a la canasta básica en menos de 910 pesos.

El titular de Profeco también destacó que Finabien continúa posicionándose como la mejor remesadora para que los paisanos envíen los recursos a México. "Recordemos que hacemos un ejercicio en la calculadora disponible para todas y para de 400 dólares, y Finabien por esta cantidad en modalidad depósito a cuenta o transferencia, da 7 mil 499.52, al tener un mucho mejor promedio de comisión y un mejor promedio de tipo de cambio.

¿Cómo facilita Finabien el envío de dinero?

El procurador detalló que FinaBien también facilita el envío y recepción de dinero, ya que cuenta con mil 700 sucursales y presencia en mil 215 municipios en todo el país.