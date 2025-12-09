FGR detiene a Duarte por lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este lunes al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero, confirmaron fuentes del Gobierno federal. El exmandatario priista fue capturado en la ciudad de Chihuahua, donde enfrentaba otros procesos por corrupción bajo libertad condicional.

¿Cómo ocurrió la detención de César Duarte?

Duarte, quien gobernó la entidad entre 2010 y 2016, será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, considerado el penal de máxima seguridad más importante del país y reservado para personas acusadas de delitos de alto impacto.

La detención es resultado de un trabajo de investigación de varios meses por parte de las autoridades federales. Duarte fue extraditado desde Estados Unidos a México a mediados de 2022, requerido entonces por el gobierno de Chihuahua por delitos como desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

Detalles confirmados sobre la captura de Duarte

Durante el mandato del exgobernador panista Javier Corral, el gobierno estatal documentó un presunto quebranto al erario por alrededor de 6.000 millones de pesos, recursos que, según las indagatorias, habrían beneficiado directamente a Duarte mediante la adquisición de propiedades en México y Estados Unidos.

Tras su regreso al país, el exgobernador recibió diversas facilidades legales por parte del gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos, lo que le permitió enfrentar los procesos en libertad. Esta situación fue criticada desde el Gobierno federal, que señaló el mensaje de impunidad que se enviaba a la sociedad.

Impacto de la detención en la política de Chihuahua

Desde hace aproximadamente año y medio, la Federación gestionó ante Estados Unidos la autorización para proceder penalmente contra Duarte por delitos del fuero federal, debido a que la extradición inicial limitaba los cargos que podían imputársele. La autorización fue concedida la semana pasada.

Con este aval, un juez federal libró la orden de aprehensión que fue ejecutada este lunes por agentes de la FGR. El caso representa el primer golpe relevante de la Fiscalía bajo la gestión de Ernestina Godoy, quien recientemente asumió el cargo tras la salida de Alejandro Gertz Manero.