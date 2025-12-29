LG adelanta su primer robot para el hogar inteligente

CES 2026, que es la feria de tecnología de consumo más importante del mundo, ya está "calentando motores": se realizará los próximos 6, 7, 8 y 9 de enero en su ya tradicional sede, Las Vegas, Nevada. Igualmente, lo están haciendo algunas marcas cuando muestran adelantos de lo que tendrán en los pasillos de exhibición, como LG, que presentará su primer robot para el hogar inteligente.

¿Qué novedades trae LG CLODiD para el hogar inteligente?

El nombre que recibe el dispositivo es LG CLODiD, y, según el fabricante, representa su progreso continuo en robótica para el hogar. "LG CLODiD está diseñado para realizar una amplia gama de tareas domésticas en interiores, lo que mejora la comodidad diaria y la calidad de vida", complementa la firma mediante un comunicado de prensa.

Marcas como Amazon y Samsung han ingresado a esta categoría de producto, lo cierto es que todavía no se puede hablar de una adopción masiva por parte de los consumidores. La Association for Smart Home Professionals (CEDIA) indica que la próxima generación de robots domésticos podría estar conformada por máquinas multitarea, y es que, en la actualidad, se necesita una para cada actividad, como limpieza o monitoreo.

"El reto es la complejidad técnica y la reducción de los costos para que sea posible una adopción más amplia. Además, algunos propietarios tienen preocupaciones en materia de seguridad. Los dispositivos robóticos deben ser seguros antes de incorporarse al sistema doméstico inteligente", precisa la organización.

Detalles sobre el CES 2026 y su enfoque en la tecnología

Especificaciones de LG CLODiD Según LG, su robot de nueva generación se suma a su visión de un "hogar sin tareas domésticas para un mayor tiempo de calidad", un futuro en el que la tecnología reduce la carga de las mismas. Entre los componentes que integra LG CLODiD están: procesador integrado en la cabeza, dos brazos articulados (accionados por motores) que ofrecen un movimiento versátil y dedos de las manos (accionados individualmente) que proporcionan una destreza avanzada.

El dispositivo cuenta también con pantalla, altavoz, cámara y una serie de sensores para una mejor interacción y navegación. "Impulsado por la tecnología de Inteligencia Afectiva de LG, CLODiD está diseñado para percibir su entorno, interactuar de manera natural y perfeccionar sus respuestas con el tiempo mediante interacciones recurrentes, con el objetivo de proporcionar un apoyo más personalizado para las tareas cotidianas", acota la compañía.

Habrá que esperar hasta la celebración del CES 2026 para conocer más detalles de LG CLODiD. Por lo pronto, la marca adelanta que ha creado el Laboratorio de Robótica HS dentro de su Unidad de Soluciones para Electrodomésticos con la intención de "asegurar tecnologías diferenciadas y reforzar aún más sus capacidades en robótica y la competitividad de sus productos".

Impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana

¿Qué se puede esperar del CES 2026? Junto con la electrónica que será protagonista en el futuro inmediato, la feria tecnológica tendrá a la IA como gran tendencia, o su aplicación directa en los distintos aspectos de la vida de las personas. De hecho, la reunión contará con el CES Foundry, un hub donde startups, inversionistas y líderes globales se conectarán y discutirán cómo están adoptando la IA en sus iniciativas y negocios.