Gerardo Fernández Noroña prevé intento de boicot a toma de protesta del PJ

Gerardo Fernández Noroña, presidente saliente del Senado, pronosticó que la Oposición intentará boicotear la toma de protesta del nuevo Poder Judicial, programada para el 1 de septiembre.

En conferencia de prensa en Tepic, Nayarit, el morenista sostuvo que su presidencia va avanzando en los preparativos para la ceremonia, lo que incluye que las últimas sesiones permanentes se estén llevando a cabo en Xicoténcatl, la antigua sede de la Cámara Alta.

"Va a ser un reto grande para la nueva presidencia de la Mesa Directiva esta primer sesión, que yo creo que no va a estar exenta de tensiones y dificultades. Ya conocemos que la Oposición es culebra, entonces no espero ningún comportamiento respetuoso de ellos. Es evidente que van a ir a buscar reventar la sesión. Pero va a salir, como ha salido adelante hasta ahora todo el proceso", indicó.

El proceso para instaurar al nuevo Poder Judicial, subrayó Noroña, ha sido difícil desde un inicio. Recordó que la 4T logró que en el Congreso se avalara la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados garantizando la mayoría calificada.

"Se burlaron hasta que se cansaron: ´Que no pasará, que no tienen mayoría calificada'"

"Quisieron echarlo atrás meses después en la Suprema Corte, y todavía siguen amagando ahí. Reyes Mondragón, que es este hijito político de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, dice que hay que anular la elección. El golpeteo, se mantiene; la descalificación, persiste", opinó.

Hace unas semanas, Fernández Noroña explicó que a él le corresponde organizar la ceremonia para la toma de protesta, pero será quien lo suceda en la presidencia quien encabece la ceremonia.