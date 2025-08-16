Asaltantes capturados tras robo en tienda de conveniencia

Asaltantes capturados tras robo en tienda de convenienciaTras un robo en una tienda de conveniencia, cuatro individuos fueron detenidos en Coyoacán. El C2 desplegó un cerco virtual para su captura.
Tres hombres y una mujer fueron detenidos en la alcaldía Coyoacán, gracias a un cerco virtual vía cámaras de vigilancia del C2; están acusados de haber asaltado una tienda de conveniencia.
Las cuatro personas entraron a una tienda en avenida Santa Úrsula y la calle San Gabino, colonia Pedregal de Santa Úrsula, donde amagaron al dueño con una pistola.
Tomaron varias botellas de alcohol, cigarros y dinero para luego salir huyendo en un auto blanco, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El propietario de la tienda pidió ayuda de la Policía e informó del robo, así como las características de los ladrones y el auto en que escaparon.
De esta manera, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) se dieron a la tarea de localizar el coche.
Los cuatro sospechosos fueron ubicados huyendo en el auto sobre la calzada México Xochimilco a la altura de calzada de Tlalpan, en la colonia Huipulco.
Policías lograron alcanzar el auto y detener a los ladrones. Al revisarlos les encontraron el dinero robado, cinco botellas, cinco cajetillas de cigarro y el arma de fuego con seis cartuchos útiles.
Las cuatro personas fueron presentadas ante la autoridad ministerial para definir su situación.