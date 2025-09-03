Incendio en centro de rehabilitación provoca evacuación de pacientes

El secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, dijo que el centro de rehabilitación, donde se registró un incendio, en el que tuvo que evacuarse a 14 personas, entre ellas a 13 pacientes, este forma parte de 155 centros más que carecen de registros o permisos, por lo que operan en la informalidad.

Señaló que sobre el accidente que se registró en un inmueble habilitado en forma irregular como centro de rehabilitación en la calle Los Aguacates, en la colonia la Campiña, en Culiacán, donde los cuerpos de auxilio tuvieron que evacuar a catorce personas, una de ellas, con intoxicación, el incidente no paso a mayores.

El funcionario explicó que de un universo de 220 centros para tratamientos de rehabilitación por adicciones, solo 65 de ellos, cuentan con certificación oficial y permisos para brindar los servicios, el resto se encuentra en la informalidad.

González Galindo orientó a las familias que tengan problemas con las adicciones que se comuniquen con la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para que les sugieran un centro certificado, donde se cumplen con todas las normas oficiales.

El secretario de Salud del Estado indicó que se trataba para que cada centro de rehabilitación que funcione, cuente con los permisos oficiales, el personal calificado y con un programa que sea verificado, para evitar que se cometan abusos con los pacientes.

La noche del pasado martes, 13 pacientes y un empleado de un centro de rehabilitación, ubicado en la colonia la Campiña, de la capital del estado fueron evacuados al registrarse un incendio en el inmueble, una de las personas que fue rescatada, presentó síntomas de intoxicación por lo que tuvo que ser llevada a un hospital para recibir asistencia médica.

La Coordinación Civil Municipal y elementos del cuerpo de bomberos se manera coordinada lograron sofocar el fuego y desalojar a los pacientes y al resto del personal, con lo que se eliminó el riesgo de que las llamas de extendieran a otras viviendas cercanas.

Una llamada a las líneas de emergencia activó los protocolos de seguridad para esta clase de siniestros que se originó en un inmueble habilitado como un centro de rehabilitación, ubicado en la calle de Los Aguacates, en la colonia la Campiña.

La persona que presentó síntomas de intoxicación por inhalación prolongada de humo fue identificada como Adrián "N", de 34 años de edad, empleado del centro de rehabilitación, el cual fue trasladado a un hospital de Culiacán para su atención.