Reportan posible formación de ciclón en el Atlántico

MONTERREY, NL.- El Centro Nacional de Huracanes reportó que una onda tropical en el Océano Atlántico tiene el 80 por ciento de probabilidades de desarrollarse como ciclón.

El fenómeno tropical se movería por el Atlántico, que tiene influencia en Nuevo León, de oeste a noroeste en los siguientes días.

"Una onda tropical ubicada sobre el Atlántico tropical oriental a unos cientos de millas al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde continúa produciendo lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas", informó hoy el Centro Nacional de Huracanes.

"Las condiciones ambientales siguen siendo propicias para el desarrollo adicional de este sistema durante los próximos días, y es probable que se forme una depresión tropical a finales de esta semana o este fin de semana".

La probabilidad de formación como ciclón es durante 48 horas, y de un 80 por ciento durante un período de siete días.