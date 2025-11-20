Supercomputadora más grande de AL, en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Al encabezar la firma del convenio con Barcelona Supercomputing Center (BSC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que nuestro país contará con el Centro Mexicano de Supercómputo, es decir, la supercomputadora más grande de América Latina.

“Es muy importante que México tenga un centro público, una supercomputadora pública al servicio de la gente, del desarrollo del país, de la investigación científica.”

La primera mandataria dijo que esta acción forma parte del Plan México y contribuye a la construcción de soberanía científica y desarrollo tecnológico, en el contexto de la integración de nuestro país al mundo.

“Hoy con la inteligencia artificial y con el desarrollo de los datos, vinculado ciencia y tecnología, no podríamos pensar en mayor soberanía si no tenemos una supercomputadora o mayor almacenamiento de datos.

“El Estado tiene un papel muy importante; en particular, en que no dependamos de otros para el desarrollo de las capacidades mexicanas. Eso va a colocar a México en otra posición; estamos muy entusiasmados con este proyecto.”

La secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, informó que con este acuerdo inician acciones para concretar el Centro Mexicano de Supercómputo que inicia con el desarrollo de modelos meteorológicos para prevención de desastres, información aduanera, modelos de riesgo, procesamiento de imágenes para agricultura y modelos de lenguaje en inteligencia artificial.

Incluye formación de recursos humanos especializados, transferencia tecnológica, acceso compartido a infraestructura, innovación y desarrollo de capacidades de investigación en cómputo de alto rendimiento.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, resaltó que el Plan México vincula la innovación y el financiamiento con empresas públicas y privadas para solución de problemas y generación de riqueza; es uno de los instrumentos que forman parte de la política industrial para ampliar las capacidades del país y aumentar la generación de empleos.

El director general de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, expuso que el Centro Mexicano de Supercómputo permitirá resolver problemas en tiempos reducidos.

Mencionó que el convenio permitirá comenzar a atender prioridades como la predicción meteorológica a partir de enero; “investigadores mexicanos acuden con total soberanía en términos del manejo de los datos y puedan ya ir utilizando la capacidad para ir resolviendo problemas públicos y apremiantes”.

Por parte de México participan la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), ATDT, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) y Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec).

El director del centro de investigación Barcelona Computer Center, Mateo Valero Cortés, detalló que un centro de computación permite hacer ciencia con el uso de supercomputadoras, que son las más rápidas del mundo en esta materia, con el fin de resolver problemas de la sociedad.

ROMPE RÉCORD EN INVERSIÓN EXTRANJERA

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, informó que México rompió récord en Inversión Extranjera Directa (IED) al llegar a casi 41 mil millones de dólares al tercer trimestre de 2025, que en comparación con 2024, representa un incremento del 15 por ciento, lo que significa que se está invirtiendo en el país en una mayor proporción a lo que se esperaba.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el incremento en IED son buenas noticias para el país. “México rompe récord en Inversión Extranjera Directa”, agregó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, detalló que el mayor crecimiento en la IED se observa en nuevas inversiones, pasando de 2 mil millones de dólares a 6 mil 500 millones de dólares, que beneficiarán a sectores como energía, centros de datos, obras de infraestructura y sector financiero y cuyo origen en su mayoría proviene de Estados Unidos, España, Países Bajos, Japón y Canadá. Agregó que la IED registra un incremento de 69 por ciento de 2018 a 2025.

