Inauguran lactario en Nuevo León

Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, inauguraron un lactario en el Centro Comunitario Tierra Propia, en Guadalupe, y entregaron tarjetas del programa "Ayudamos a las Mujeres".

Durante el acto, que incluyó el corte del listón de la Sala de Lactancia número 118 y la entrega de apoyos a beneficiarias, García Sepúlveda destacó que estas estrategias buscan garantizar la igualdad y equidad para jefas de familia y cuidadoras.

¿Qué apoyo se ofrece a las mujeres?

El gobernador informó que las tarjetas del programa también podrán usarse para pago electrónico en el transporte público, con tarifa gratuita entre las 10:00 y las 13:00 horas. Subrayó que este apoyo se suma a otros programas sociales como Cuidar tu Salud y Hambre Cero, que continuarán vigentes.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú recordó que una de cada tres familias en México es encabezada por una mujer, y resaltó que "Ayudamos a las Mujeres" otorga un apoyo mensual de 2 mil pesos para reconocer ese esfuerzo.

¿Qué servicios se ofrecen en el Centro Comunitario?

A su vez, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González, destacó que con esta estrategia se visibiliza y apoya el trabajo de cuidados, tradicionalmente invisibilizado. Como parte de las acciones para garantizar los derechos de todas las personas, la Secretaría de Igualdad e Inclusión instaló una Estación de Servicio Público en el Centro Comunitario Tierra Propia, donde se ofrecen exámenes de la vista, impresión de actas de nacimiento, asesoría legal, entre otros servicios.