Detención de rector en Campeche desata polémica

La detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, por presunta posesión de drogas reavivó las acusaciones de censura e intimidación contra la gobernadora Layda Sansores, luego de que el académico recuperara su libertad tras la primera audiencia judicial, aunque el proceso legal en su contra continúa.

¿Qué motivó la detención del rector Abud?

El abogado defensor del exrector afirmó que no existen pruebas que acrediten el delito y sostuvo que se trató de un montaje policial con motivaciones políticas, al señalar que Abud se había convertido en una figura incómoda para la mandataria estatal, con quien mantenía un enfrentamiento público desde hace meses.

El caso escaló al ámbito federal luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtiera que "no se puede usar la justicia como una vendetta política" y confirmara que solicitó a los secretarios de Seguridad y de Gobernación revisar el expediente, ante las dudas sobre un posible abuso de poder.

Acciones de Claudia Sheinbaum sobre el caso Abud

La relación entre Sansores y Abud se deterioró tras las elecciones estatales de 2024, cuando el rector se negó a permitir actos políticos en la universidad. Posteriormente, la gobernadora lo señaló públicamente en su programa "Martes del Jaguar", donde cuestionó su actuación y sugirió que la institución había favorecido a actores vinculados a la oposición.

Reacciones de la Universidad Autónoma de Campeche ante la detención

La Universidad Autónoma de Campeche condenó la detención al considerarla injustificada y una intromisión en su vida interna, mientras que el abogado del exrector reiteró que no existe evidencia pericial que sustente las acusaciones. En tanto, el caso ha generado tensión política y un debate sobre el uso del aparato de justicia en disputas de poder dentro de Morena.