Montiel dice que afectación por lluvias se atendió en tiempo "récord"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó avances de censos y diversos apoyos en Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, a más de un mes de las lluvias e inundaciones.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 13 de noviembre en Palacio Nacional, Montiel Reyes indicó que van 3 mil 254 localidades censadas y 104 mil 417 viviendas censadas a través de 960 brigadas con 4 mil 804 brigadistas.

Aseguró que el tiempo de atención fue "récord" para la dimensión del fenómeno. Precisó que fueron 119 municipios que fueron censados y la afectación llegó a 348 mil personas.

"Del total de la población que fue censada, 20 mil 486 es parte de un pueblo indígena, esto es importante porque la región que se afectó es una zona serrana, tanto de Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y la complejidad de la atención incrementó porque fue en esta región del país con estas características", dijo.

Expuso que del tipo de daño menor, fueron 20 mil 286 viviendas; daño medio, 23 mil 332; daño mayor, 31 mil 12; y viviendas con pérdida total, 18 mil 302.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En un enlace a la mañanera, los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta; de Querétaro, Mauricio Kuri; y de Veracruz, Rocío Nahle, agradecieron el apoyo al Gobierno federal para las personas damnificadas. María del Rosario Martínez Galarza, secretaria de Desarrollo Social de San Luis Potosí, agradeció a nombre del gobernador Ricardo Gallardo. Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación del gobierno de Hidalgo, agradeció a nombre del gobernador Julio Menchaca.

¿Qué cifras se manejan sobre los apoyos?

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que "para todos aquellos que decían que no había Fonden", se atendió a todas las personas damnificadas en los cinco estados. Destacó 7 mil 426 millones de pesos que ya fueron distribuidos a 104 mil familias: "El domingo se termina esta etapa y ya prácticamente todas las comunidades han regresado a su vida normal".