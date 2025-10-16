Sheinbaum reporta número de viviendas censadas por daños tras lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hasta el momento se han censado 26,311 viviendas afectadas por las lluvias intensas registradas la semana pasada en cinco estados del país.

Durante su conferencia matutina de este jueves 16 de octubre en Palacio Nacional, la Mandataria detalló que el censo se ha realizado en coordinación con los servidores de la nación y las secretarías federales que participan en las labores de apoyo y reconstrucción.

"Ayer estuvimos en Tamazunchale, que tuvo daños sobre todo en la ribera del río, son como una cuadra y media, casi dos, que fue dañada la ribera, con mucho lodo, y ya las casas tenían la calcomanía de que se había realizado el censo", explicó.

De acuerdo con el reporte, los estados con mayor número de viviendas censadas son: Veracruz, con 17,120; Puebla, con 4,796; San Luis Potosí, con 2,493; Hidalgo, con 1,221; y Querétaro, con 681.

Sheinbaum destacó el trabajo de los servidores de la nación, quienes han llegado incluso a zonas sin acceso vehicular. "Aunque no haya paso vehicular, de todas maneras ellos acceden caminando. Es heroico lo que hacen", expresó.

La Presidenta informó que actualmente operan 15 campamentos en los estados afectados —Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí—, donde los brigadistas permanecen para realizar los censos y distribuir los primeros apoyos.

Asimismo, señaló que cada noche a las 7 p.m. se realizan reuniones de coordinación con gobernadores, secretarios y secretarias federales para supervisar los avances en atención a la población y reconstrucción.

"Ya en algunos lugares incluso se está iniciando la reconstrucción, con maquinaria trabajando en los caminos que fueron cerrados por las lluvias intensas", apuntó.