Cemex, en el top de las empresas con mejor reputación en México

Cemex, en el top de las empresas con mejor reputación en MéxicoLa importancia de la reputación corporativa de Cemex se refleja en su liderazgo en el sector de materiales de construcción según el ranking Merco Empresas México 2025.
Cemex se colocó en la posición 11 del ranking Merco Empresas México 2025, un salto de seis lugares frente a 2024, y reafirmó su liderazgo sectorial al encabezar por noveno año consecutivo la categoría "Materiales de Construcción". El listado, en su 13ª edición, es encabezado por Grupo Bimbo, seguido de Grupo Modelo y BBVA.
De acuerdo con los documentos metodológicos de Merco, el monitor evalúa a 200 compañías que operan en el país con más de 200 indicadores y seis evaluaciones, e integra percepciones de directivos, expertos y ciudadanía. La revisión independiente del proceso es realizada por KPMG bajo la norma ISAE 3000.
La consistencia de Cemex en reputación sectorial no es nueva: desde 2017 lidera la categoría de "Materiales de Construcción", y de 2013 a 2016 fue número uno en "Cementeras". El avance de este año también queda reflejado en la ficha de Merco, donde la compañía aparece con "anterior: 17", lo que confirma el ascenso hasta el 11.
¿Por qué importa?
La reputación corporativa se ha vuelto un factor clave para atraer talento, ganar preferencia de consumidores y sostener relaciones con proveedores e inversionistas. En sectores intensivos en capital como la construcción, las prácticas de gobierno corporativo, transparencia y compromiso social son determinantes para mitigar riesgos y habilitar crecimiento de largo plazo. En ese contexto, el desempeño de Cemex la consolida como referencia del ramo en México.