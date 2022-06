Celebrarán fiesta de XV años junto a sus mamás en Santa Martha

El coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, José Manuel Oropeza, explicó que estas niñas y el joven fueron beneficiados gracias a su buena conducta y calificaciones. Precisó que desde el gobierno capitalino apoyarán para la realización de esta fiesta de XV años, pues con esto buscan abatir el abandono de las mujeres privadas de su libertad hacia sus hijos e hijas, y procurar un acercamiento con ellos.

"La Autoridad del Centro Histórico y la Secretaría de seguridad Ciudadana ayudamos a la organización de esta fiesta. Vamos a prestar instalaciones para que las chicas se puedan cambiar, sacar su fotografía y el traslado al reclusorio, en donde se van a encontrar con sus mamás para tener este festejo las 17 quinceañeras", sostuvo.

En este sentido, el presidente de la Calle de las Novias, José Luis Santiago, destacó que estos vestidos y traje no son un regalo, sino que las y el joven se lo ganaron con sus méritos. "Esto no es un regalo, es un mérito que se han ganado con su esfuerzo de sacar buenas calificaciones y tener buena conducta... El tiempo perdido con las familias no se recupera, es un honor que a través de una costumbre como la fiesta de los XV años se logre tener un tiempo valioso con las familias y contribuyamos con la reinserción social", expuso.

Por último el director Ejecutivo de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, César Abraham Flores, destacó que la dependencia que representa recibe con mucho agrado y "los brazos abiertos todas estas acciones que se hacen para poder ayudar a todas estas personas y niñas para que tengan este festejo de XV años para que puedan estar con sus padres".