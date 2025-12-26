Día de los Inocentes: ¿de qué se trata?

El próximo domingo 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, un día en el que las noticias falsas, los engaños y las bromas inofensivas entre amigos se apoderan de redes sociales y se convierten en divertidos momentos que se quedan en la memoria colectiva en el futuro.

¿Cuál es el origen del Día de los Santos Inocentes?

Contrario a la diversión y a las bromas, este día tiene su origen en un episodio cristiano narrado en el Nuevo Testamento, específicamente en el evangelio de San Mateo. Dicho pasaje bíblico narra el momento en el que el rey Herodes I ordena la muerte de todos los niños menores de dos años en Belén, buscando asesinar a Jesús, el hijo de Dios, quien se coronaría como el próximo "rey de los judíos", según la profecía.

El relato explica que San José, padre de Jesús, tuvo un sueño en el que un ángel le indicó que debía evitar atravesar la ciudad de Judea. Derivado de esto, la iglesia católica adoptó esta fecha para recordar a aquellos niños, considerados como los primeros mártires del cristianismo.

Tradiciones del Día de los Santos Inocentes en la actualidad

No obstante, con el paso del tiempo, esta celebración se mezcló con tradiciones populares de Europa durante la Edad Media, principalmente con la llamada "Fiesta de los Locos" o "Fiesta de los Inocentes", una festividad celebrada alrededor del 1 de enero, donde se elegía a un obispo o papa ficticio y se parodiaba el ritual eclesiástico mediante bailes raros, canciones obscenas y la profanación de altares.

Así fue como en la actualidad, en México y diversos países de Latinoamérica, el humor y las risas se convirtieron en el principal protagonista de este día. En algunos países anglosajones y europeos, como Italia, Francia y Alemania, además de Estados Unidos y Canadá, se celebra una fecha similar, conocida como "April Fool's Day".