Este 12 de diciembre México y Estados Unidos celebran 203 años de relaciones diplomáticas, en una nueva era de cooperación y desacuerdos entre las administraciones de Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo una relación basada en el diálogo permanente, la cooperación y el entendimiento mutuo. "En beneficio de ambos pueblos y con pleno respeto a nuestra soberanía", dijo la SRE.

Desde enero pasado, la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos ha estado marcada por diversos desencuentros con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense. Destacan sus amagos por la imposición de aranceles, las medidas antiinmigrantes que han afectado a personas mexicanas y el ofrecimiento de ayuda para combatir los cárteles a los que se les declaró como organizaciones terroristas y dejar expirar el T-MEC.

Recientemente Trump amagó con un arancel ante un incumplimiento al Tratado de Aguas, por lo que siguen las conversaciones entre ambos países para llegar a un acuerdo.

Pese a las diferencias, también se ha fortalecido la cooperación en distintos temas, principalmente en seguridad, así como la frontera y el combate al tráfico de drogas, armas y personas.

¿Cómo ha evolucionado la relación entre México y Estados Unidos?

Por ejemplo, la mañana de este jueves 11 de diciembre se celebró en nuestro país la Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos, encabezada por Roberto Velasco, encargado de la Cancillería. La SRE indicó que durante la reunión se dio seguimiento a las acciones del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado por ambos gobiernos.

"Siempre bajo los principios que enmarcan la relación bilateral: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y colaboración sin subordinación", dijo la Cancillería.

Además de Roberto Velasco, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, encabezó estos trabajos con las delegaciones de ambos países. "Junto al embajador Ronald Johnson recibimos a funcionarios de ambos países para revisar avances y áreas de oportunidad bajo el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. "Sobre la base del respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación; profundizamos nuestra cooperación en beneficio de las comunidades en ambos lados de la frontera", dijo en sus redes Velasco, también subsecretario para América del Norte de la SRE.

Acciones de la autoridad en la cooperación bilateral

En septiembre pasado, representantes del Gabinete de Seguridad se reunieron con sus contrapartes estadounidenses en McAllen, Texas, para celebrar la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos. Ahí, la administración de Estados Unidos presentó los avances de las acciones emprendidas por sus agencias de seguridad para frenar el tráfico de armas hacia México. Como parte de la operación "Sin dejar rastro", las autoridades estadounidenses informaron que, desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, se habían iniciado más de 125 investigaciones por tráfico de armas, asegurado armas de fuego e identificado presuntos integrantes de redes criminales vinculadas con este delito en territorio estadounidense.

Además, se anunció el lanzamiento de la "Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego". "Entre las metas principales de esta iniciativa se incluyen el aumento de operativos fronterizos para impedir el ingreso de armas a México, la ampliación del uso de la herramienta eTrace para fortalecer las investigaciones en ambos países y la implementación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas, fortalecer el intercambio de información y el incremento de investigaciones y judicialización de casos", dijo Relaciones Exteriores.

En el diálogo de septiembre, las delegaciones avanzaron la cooperación para compartir información entre autoridades aduanales sobre manifiestos de carga e intensificar el entrenamiento de las instituciones de seguridad de ambos países para reforzar su capacidad de enfrentar a las organizaciones delictivas.

También se anunció la creación de un grupo de trabajo bilateral para combatir las finanzas ilícitas transfronterizas, así como cooperar en materia decomiso civil de activos y mejorar la coordinación para prevenir el robo de combustible, "acciones fundamentales para desarticular a las organizaciones criminales transnacionales al cortar sus fuentes de financiamiento".

Como parte de la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, 163 policías estatales de Sonora recibieron entrenamiento avanzado en técnicas policiales. Además de estos policías, 44 elementos de la División de Operaciones Fronterizas fueron capacitados por cuatro semanas en controles de seguridad y respuesta a emergencias.

La embajada de Estados Unidos en México informó que este programa de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), implementado por Global Ties US, equipa a los agentes de Sonora con herramientas especializadas para proteger comunidades fronterizas y responder efectivamente a amenazas de seguridad. "Cuando trabamos juntos, nuestras comunidades a ambos lados de la frontera están más protegidas. Seguros Juntos", dijo la representación diplomática a cargo del embajador Ronald Johnson.