Sheinbaum invita a León XIV a visitar México mientras miles celebran a la Virgen de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO — Mientras miles de personas con imágenes de la Virgen de Guadalupe seguían llegando a la basílica que lleva su nombre en el norte de Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum conversó el viernes con el papa León XIV para invitarlo a visitar el país.

"Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe", escribió la mandataria en su cuenta oficial de X. "Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos".

¿Cómo se celebra la Virgen de Guadalupe en México?

Algunos afirman que cada 12 de diciembre todos los caminos de México llevan a la basílica de Guadalupe porque el enorme templo de planta circular congrega a los católicos que quieren mostrar su devoción a la patrona de México y América Latina.

Los rezos a la Guadalupana, como se la conoce popularmente, salieron también desde el Vaticano donde el primer papa de nacionalidad estadounidense y peruana celebró una misa en su honor.

Pero era en México donde la música, los rezos y la emoción acompañaban a los fieles que entraban a pie a la Ciudad de México desde los cuatro puntos cardinales inundando las calles.

"Venimos a pedir salud", dijo Gladys López, que caminó con su hija adolescente desde San Felipe Teotlalcingo, a 100 kilómetros (62 millas) al este de la capital, para ver a la virgen. "Queríamos que la niña la conociera y venimos todos desde nuestro pueblo".

El cansancio, dormir en el suelo y el esfuerzo valieron la pena, aseguró López mientras se alistaban para recorrer los últimos metros (yardas) de su camino.

Acciones de la autoridad en la festividad guadalupana

Algunos esperaban la salida de un sacerdote para que bendijera a sus vírgenes. Otros ponían veladoras sin poder reprimir las lágrimas.

Desde la víspera, distintas danzas y ritos tradicionales en honor a la Guadalupana se mezclaban con el murmullo de los peregrinos. Unos caminaban solos, otros en familia, algunos de rodillas para agradecer o suplicar la intercesión de la virgen.

José Luis González Paredes, de 82 años, llevaba una imagen enmarcada y adornada con flores. Según contó, lleva más de tres décadas acudiendo al templo estos días para recibir la bendición.

"Sólo voy a pedir para el siguiente año, que me dé permiso para traerla y tener la salud para poder aguantar el camino", afirmó.

Según la tradición católica, el viernes se conmemora el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, un campesino indígena, en 1531, en cuyo manto quedó impresa la imagen de la virgen morena que ahora preside la basílica. El papa Juan Pablo II canonizó a Juan Diego en 2002.

Tampoco faltan los homenajes virtuales. En los últimos días, el himno en su honor, "La Guadalupana" adoptó múltiples versiones: desde la más viral —la electrónica del sacerdote Guilherme Peixoto— a otras más íntimas como una cantada en rarámuri, la lengua de las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara, en el noroeste de México.

La celebración conlleva además uno de los mayores despliegues de protección civil de la capital, ya que gran parte queda colapsada por la que se considera una de las peregrinaciones católicas más importantes de América Latina.