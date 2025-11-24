"Hay mucho que celebrar": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "hay mucho que celebrar", a siete años de que llegó "la transformación" al país en las elecciones de 2018.

En su conferencia mañanera de este lunes 24 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró el llamado a asistir al Zócalo de la Ciudad de México el próximo 6 de diciembre a celebrar.

"Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia [...] Hay mucha alegría en la gente, lo veo yo no solo cuando llego a un lugar que hay mucha gente esperando, sino en el camino, en las carreteras, la gente cómo me saluda cuando llegamos a una ciudad, a un pueblo, es algo muy bonito.

"Y hay mucho que celebrar, como dije. Claro, nuestros detractores, ellos no quieren celebrar, pero no hay problema, es un país libre. Hay mucho que celebrar en lo que ha cambiado nuestro país en siete años y lo que hemos logrado en este año de transformación", dijo al destacar los programas de Bienestar y minimizar las protestas que hubo en su gira de este fin de semana.

¿Cuál es la convocatoria para el 6 de diciembre?

Ante una convocatoria para marchar a favor de Morena y del llamado "movimiento de transformación" para el 6 de diciembre desde el Ángel de la Independencia, la Mandataria federal indicó que aún no decide si marchará.

"Todavía no lo decidimos, pero más bien yo creo que es la concentración aquí en el Zócalo. Aquí nos vamos a juntar. Va a ser eso, hacer un recuento de lo que ha cambiado el país en siete años, lo que era antes, lo que es ahora.

¿Qué logros destaca Sheinbaum?

"Y también de las resistencias que hay a la transformación y cómo debemos mantener el rumbo, porque eso es lo que quiere el pueblo de México, porque no hay regreso al pasado, eso no puede ser. Tenemos que seguir avanzando con la transformación", dijo Sheinbaum.