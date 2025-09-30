Mariposa Monarca: Declarado el 10 de noviembre como Día Nacional

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 398 votos a favor, una reforma para declarar el 10 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Mariposa Monarca.

La minuta explica que el 10 de noviembre del año 2000, el Gobierno de México emitió un decreto para la conservación de una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo: La Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca.

Esta reserva, ubicada principalmente en los estados de Michoacán y el Estado de México, es el destino final de la migración de millones de mariposas monarca (Danaus plexippus), que recorren más de 4 mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques templados de oyamel en México.

"El objetivo de esta iniciativa es declarar el 10 de noviembre como el "Día Nacional de la Mariposa Monarca", en reconocimiento tanto a la importancia ecológica de esta especie, como a su valor cultural y económico para los estados que conforman su hábitat de hibernación, especialmente el estado de Michoacán", se puntualiza en el documento.

De igual forma, se explica que la mariposa monarca es considerada un símbolo de transformación, resiliencia y continuidad.

"En particular, su llegada coincide con una de las festividades más importantes del estado y del país: el Día de Muertos, celebrado los días 1 y 2 de noviembre. Para las comunidades indígenas mazahuas y otomíes que habitan la región, la mariposa monarca es vista como una representación espiritual, ya que se cree que encarna las almas de los ancestros que regresan para visitar a sus seres queridos durante esta celebración", señala la minuta.

De igual forma, se puntualiza que el turismo ecológico asociado a la mariposa monarca ha promovido el desarrollo económico de comunidades rurales y de baja densidad poblacional, así como la creación de empleos directos e indirectos relacionados con actividades como el guiado turístico, venta de artesanías, servicios de hospedaje y alimentación ha generado ingresos importantes para las familias locales.

"Además, estas actividades fomentan un modelo de turismo sostenible, ya que dependen de la conservación de los bosques y de las mariposas".