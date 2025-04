Cede Armenta: no habrá expropiación

El gobernador morenista de Puebla, Alejandro Armenta, echó para atrás su amenaza de expropiarle terrenos a grupos inmobiliarios que se resistan a donar suelo para construir viviendas de policías estatales.

El mandatario fue exhibido el jueves pasado por la advertencia que le hizo en particular a Grupo Proyecta para entregarle dos hectáreas de terreno, si no querían que con una expropiación el Gobierno les quitara el doble.

En respuesta a ello, este domingo ironizó que ya no lo hará para no dejar en ´pobreza extrema´ a estos empresarios.

"Igual y ya no las ocupamos para que no los dejemos en pobreza extrema. La verdad, hicieron un escándalo monumental, qué bueno, yo no quería que me hicieran fama, pero ya me hicieron fama; entonces, no pasa nada. No vine a quedar bien con los ricos, la verdad, vine a servir al pueblo. Y no estoy en contra de ricos, que quede claro. No estamos en contra de nadie", expresó.

"Qué les lástima que un elemento que protege la vida de los demás no pueda tener una vivienda en Lomas, o nada más los que pueden, nada más los ricos pueden estar en Lomas; de verdad hago un llamado a la conciencia, a la dignidad. No le vamos a expropiar a nadie, se espantan con el primer mensaje que se les da, cuando lo que deberían hacer es ser generosos con el Estado que los ha enriquecido", señaló Armenta durante la Faena Comunitaria Número 13, que encabezó en la Unidad Habitacional La Margarita.

Armenta argumentó que el Gobierno debe compensar las desigualdades en el mercado.

"En materia económica se llaman fallas del mercado. Para los economistas de consulta, ¿qué es una falla del mercado? La falla del mercado es proceso diario, realidad y doctoral. Es la descompensación del mercado que genera desigualdades y que no permite el crecimiento económico. Y el crecimiento económico no siempre significa desarrollo económico. Nosotros estamos a favor del desarrollo económico. Y el desarrollo económico está fundamentado en la riqueza comunitaria. Que a todos les toque una parte del beneficio económico", argumentó.

Grupo REFORMA publicó la semana pasada cómo Armenta pidió a su coordinador de Gabinete, José Luis García, que notificara por escrito la advertencia a la empresa.

"Grupo Proyecta: dos hectáreas en un mes o procedo a la expropiación de 4 hectáreas. Con todo cariño, ¿eh?", amenazó.

"También Haras (empresa inmobiliaria) de nuestro amigo (Carlos) Haghenbeck que colabora siempre. A todas las inmobiliarias. Vamos ir una por una; así es que esperemos a que colaboren oportunamente antes que las llamemos nosotros. Así que estamos atentos", añadió.

Armenta comentó que se necesitaban 10 mil viviendas para los policías.