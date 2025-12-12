Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO.- Al corte de las 05:00 de la mañana de este 12 de diciembre, el Operativo Basílica 2025 alcanzó un punto de aproximadamente 13 millones de personas que acudieron a la Basílica de Guadalupe, dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la CDMX.

¿Cuántos peregrinos asistieron a la Basílica de Guadalupe?

En un comunicado, la dependencia precisó que, si bien ya concluyó el flujo más intenso, las autoridades permanecerán atentas ante la llegada de más peregrinos, prevista hasta el 14 de diciembre.

Detalles sobre las atenciones médicas brindadas

A lo largo de la jornada se brindaron 3 mil 441 atenciones médicas en el interior del atrio y 2 mil 476 en el exterior de carácter menor, de las cuales únicamente ocho requirieron traslado a un hospital, de acuerdo con las secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero.

Reportes de extravío durante el operativo

En tanto, Locatel dio a conocer que se recibieron 58 reportes de extravío, de los cuales solo seis continúan activos.