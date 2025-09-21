CDH cierra 98% de quejas

Ciudad de México.- En el marco del octavo aniversario del sismo del 19 de septiembre de 2017 la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad informó que atendió 98 por ciento de las denuncias realizadas por víctimas del siniestro.

Entre el 19 de septiembre de 2017 y al corte del 15 de septiembre de 2025, la CDH recibió 514 expedientes de queja, de los cuales, 10 aún se encuentran en trámite.

"Los indicadores de proceso, resultado del seguimiento llevado a cabo por esta Comisión, reportan un cumplimiento cercano al 100 por ciento; así como la conclusión del 98 por ciento de los expedientes de quejas", destacó la dependencia.

Entre estos expedientes destacan peticiones para recibir apoyos de renta, dictaminación de inmuebles a fin de iniciar proceso de rehabilitación o demolición, acusaciones de irregularidades administrativas, así como falta de atención y de transparencia.

Las querellas recibidas sobre edificaciones afectadas se concentraron principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez, Tláhuac y Xochimilco.

Para atender estos casos, la Comisión dividió el proceso en cuatro etapas.

De 2017 a 2019 fue la emergencia y diagnóstico, periodo en el que se contempló la realización de dictámenes, estudios y demoliciones para evitar riesgos inmediatos.

En el segundo periodo, de 2019 a 2021, se llevó a cabo la rehabilitación, reconstrucción y recuperación de inmuebles y servicios.

Las últimas dos etapas se refirieron a la atención de la infraestructura social, regularización técnica y acciones institucionales entre 2022 y 2023, en tanto que de 2024 a 2025 se han revisado cambios en la planeación y el ordenamiento para fortalecer la prevención.

Durante este proceso, la CDH emitió las recomendaciones 12/2018 y 13/2028, siendo la segunda la que única que ha sido completada.

"De igual forma, se presentaron seis reportes de seguimiento (de 2019 a 2024) mediante la definición de 40 indicadores con un avance aceptable y adecuado, que posibilita dar por concluido dicho seguimiento en este rubro", abundó el organismo.

De acuerdo con cifras de la Comisión para la Reconstrucción, de 22 mil viviendas dañadas en por el sismo de 2017, 20 mil inmuebles han sido rehabilitados y entregados a la población.

Entre el 19 de septiembre de 2017 y al corte del 15 de septiembre de 2025, la CDH recibió 514 expedientes de queja, de los cuales, 10 aún se encuentran en trámite.