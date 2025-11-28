Falta de liquidez y financiamiento, causa cierre de emprendimientos

Falta de liquidez, problemas con socios y acceso al financiamiento, resaltan como las principales causas del fracaso de emprendimientos, de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), en colaboración con la consultora EY.

Según el documento "Radiografía del Emprendimiento en México 2025", la falta de liquidez encabeza la lista, con 26.5% de los casos. Le siguen los problemas entre socios, con 23.4%, las dificultades para acceder a financiamiento, con 21.5%, y la mala administración, con 20%.

¿Cuáles son las áreas de oportunidad para los emprendedores?

El estudio también señala que 54% de las empresas identifican la necesidad de mejorar su estrategia de ventas como un elemento clave para fortalecer su operación. Dentro de este grupo, 51.5% considera prioritaria la prospección de nuevos clientes, mientras que 31.3% apunta a la fidelización y 27.8% a la búsqueda de nuevos nichos de mercado.

Además, se mencionan como áreas de oportunidad el marketing, las ventas en línea, la capacidad de producción y la administración de costos y precios.

El presidente del consejo directivo de la ASEM, Juan Carlos Cante, indicó que los hallazgos del estudio servirán como base para el diseño de programas que contribuyan a mejorar la gestión empresarial y reducir el riesgo de cierre.

¿Qué factores pueden mejorar la productividad de las empresas?

La investigación identifica cinco palancas que pueden multiplicar la productividad y competitividad de las empresas. La formalidad es una de las más relevantes, ya que las empresas legalmente establecidas facturan 3.6 veces más debido al acceso a créditos con mejores condiciones, oportunidades de licitaciones y programas de apoyo, así como la posibilidad de integrarse a cadenas de proveeduría con compañías de mayor tamaño.

La digitalización también desempeña un papel central: las empresas que adoptan herramientas digitales facturan 4.8 veces más, al operar con mayor eficiencia y cometer menos errores. Sin embargo, 34% de los negocios aún no utiliza herramientas digitales, ya sea porque no las consideran necesarias o porque desconocen su existencia.

El encadenamiento productivo con grandes empresas muestra efectos similares. Las MiPymes que venden a corporativos con ingresos superiores a 250 millones de pesos anuales facturan 3.6 veces más, pues desarrollan mayores capacidades de gestión, profesionalización y digitalización, además de incrementar sus posibilidades de exportación. El emprendimiento asociado también genera ventajas: las empresas creadas por más de una persona facturan 2.2 veces más que las de un solo fundador, y suelen tener mayor resistencia ante los desafíos cotidianos. En cuanto al emprendimiento serial, quienes han creado más de un negocio facturan 2.6 veces más que quienes emprenden por primera vez.

EY afirmó que la formalización es un paso esencial para acceder al financiamiento y participar en cadenas de proveeduría con grandes organizaciones, elementos que influyen directamente en el crecimiento sostenible de las empresas.

El estudio también alerta sobre el limitado acceso a apoyos públicos y privados. Solo 21% de las personas emprendedoras reportó haber recibido algún tipo de apoyo, mientras que 73% señaló no conocer programas gubernamentales dirigidos al desarrollo empresarial. Esta falta de vinculación reduce las posibilidades de fortalecer capacidades internas y aprovechar oportunidades de crecimiento.

El estudio está basado en 2 mil 748 personas fundadoras de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en todo el país.