Católicos de Chiapas exigen justicia por asesinato de sacerdote

Fieles católicos de las siete regiones ubicadas en los 48 municipios que comprende la diócesis de San Cristóbal de las Casas, pidieron que el homicidio del sacerdote Marcelo Pérez, ocurrido del 20 de octubre, no quede en la impunidad y se "agilicen la investigación para encontrar a los verdaderos culpables materiales e intelectuales".

Los miles de fieles católicos, que caminaron en peregrinación por varios kilómetros en las calles de la ciudad, demandaron el desarme de los grupos criminales que operan en varias regiones de Chiapas, cuya presencia ha provocado el reclutamiento forzoso de hombres y jóvenes y el desplazamiento forzado de miles de personas.

Al concluir la peregrinación que se llevó a cabo este sábado, cuando se cumplen 65 años desde que Samuel Ruiz García, fue consagrado obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que impulsó en su trabajo pastoral la Teología de la liberación o Teología india, pidieron al Estado mexicano, el reconocimiento público a las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia criminal que ha afectado a Chiapas desde hace tres años y medio.

Pero que además se establezcan las condiciones para su retorno. "Así como su atención integral, que incluye la garantía de un retorno seguro y permanente, libre de violencias", asentaron en un pronunciamiento que fue leído en la plaza central de esta ciudad.

"Urge que el gobierno ponga un alto al crimen organizado", rogaron los católicos que llegaron desde temprano a esta ciudad, procedentes de las 57 parroquias y también poner "un alto al crimen organizado".

Piden seguridad en Chiapas

Desde hace varios años han pedido a los tres niveles de gobierno que trabaje por la seguridad de Chiapas. "Que caminen en las comunidades, como lo hicieron durante las campañas electorales, para que conozcan verdaderamente las necesidades que se viven y las atiendan oportuna y eficazmente", recordaron.

Exigieron que "los gobernantes que fueron elegidos por una parte del pueblo, cumplan su papel de garantizar sus derechos y no para oprimir con sus leyes autoritarias, ni como cómplices del mal y no hagan oídos sordos ante la violencia que trae el sufrimiento a los pueblos".

En conferencia de prensa al término de la peregrinación, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, reveló que como resultado de la violencia criminal, decenas de pueblos fueron abandonados por su habitantes en varias regiones. "Pueblos enteros han tenido que salir y al regresar no encuentran objetos, ni animalitos. La casa vaciada, desde luego que se ha roto la paz de esas familias, de esas comunidades. Hay quienes dicen que llegan a 20 mil desplazados, pero son conjeturas, porque no podemos contabilizar cuántos han regresado".

Pero cuando las familias se dieron cuenta que vieron saqueadas sus cosas y sin poder seguir adelante, entonces han decido continuar desplazadas en otros municipios de Chiapas. "Tienen que volver buscar a parientes en otras partes, amigos que les dieron la atención y sí están rotas muchas comunidades".

En la conferencia de prensa el Nuncio apostólico Joseph Spiteri, mencionó que el Papa Francisco presidió en las recientes horas el Jubileo de Comunicación, donde asistieron periodistas de varios países. "El Papa Francisco habló a favor de todos ustedes, de la dignidad de su trabajo y pidió a todas las autoridades del mundo de respetar a los profesionistas de la comunicación sobre todo liberar de la cárcel a los que están encarcelados y pidió que no haya violencia en contra de los periodistas".

El vicario de Justicia y Paz, Miguel Montoya Moreno, aclaró que una comisión trabaja en el tema de las familias que se han desplazado de sus comunidades para saber el número exacto de familias que dejaron sus hogares, aunque también hay personas que pertenecen a la diócesis de Tuxtla, concretamente de la región Frailesca.

En la diócesis, dijo están preocupados que los criminales sigan armados en varios municipios, como ocurre en esta ciudad y que nos niños aún no tengan clases en las escuelas. "En las zonas de conflicto hay mucho armamento. Demasiado manejo de armas. No vamos a ir muy lejos: San Cristóbal de las Casas. En ese sentido si nos preocupa a nosotros el manejo de armas (...) En la zona de la frontera tenemos información de nuestros hermanos que se encuentran en las comunidades, los niños no se encuentran en las clases, porque no hay profesores en las comunidades".