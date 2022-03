Catea FGJ domicilios de ´El Bronco´

Los cateos fueron efectuados en su domicilio particular el Municipio de García, donde el exmandatario tiene una finca, así como en Pablillo, en Galeana, también en una propiedad de La Fiscalía General de Justicia realizó este sábado dos cateos a propiedades del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", quien fue detenido el pasado 15 de marzo, en el municipio de General Terán, por presuntos delitos electorales.

Los cateos fueron efectuados en su domicilio particular el Municipio de García, donde el exmandatario tiene una finca, así como en Pablillo, en Galeana, también en una propiedad de Rodríguez, informó El Norte.

Agregó que, de acuerdo con fuentes, los cateos se derivan de una denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado. Los procedimientos son en busca de evidencia para soportar los cargos de uso de recursos de procedencia ilícita en su campaña presidencial de 2018.

Actualmente, "El Bronco" se encuentra en prisión preventiva en el Penal Número 2 de Apodaca por el caso de las llamadas "broncofirmas".

PODRÍAN ABRIR MÁS CARPETAS

El pasado 17 de marzo, en entrevista para Aristegui en Vivo, Ramón Alberto Garza, periodista de Código Magenta, mencionó que se documentaron 17 millones de pesos, que fueron lavados tomando fachadas de pequeños negocios, que presuntamente hacían donativos de miles de pesos a la campaña presidencial del Bronco, motivo por el cuál, se da su aprehensión.

Sin embargo, aseguró que se puede esperar la interposición de nuevas carpetas relacionadas a desvíos importantes durante su gobierno en los siguientes pasos del proceso en su contra.

Código Magenta es una agencia que tuvo acceso a las facturas de fondos de origen ilícito durante la campaña del detenido exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez.

...Niegan hallar armas y dinero en propiedad

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León negó "algún hallazgo relevante" en la propiedad del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" ubicada en García.

Lo anterior, pese a que personal que participó en el cateo del rancho había informado que se hallaron armas y dinero.

De acuerdo con la Fiscalía el careo en la propiedad se derivó de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal.

"Estas actividades de investigación se han realizado conforme a los parámetros que marca la Ley para proteger el debido proceso y garantizar la cadena de custodia de los elementos probatorios recabados durante las diligencias practicadas bajo la dirección del Ministerio Público", dice el comunicado.

Para finalizar, la Fiscalía informó que los detalles precisos de la investigación serán mantenidos en reserva conforme el principio de presunción de inocencia.

Actualmente, el ex gobernador de Nuevo León se encuentra internado en el penal de Apodaca y es investigado por desvío de recursos.

Confirman una nueva audiencia

Sus abogados comentaron que el ex gobernador tendrá una nueva audiencia.

El abogado de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", comentó que el ex gobernador de Nuevo León tendrá una nueva audiencia el 8 de abril.

De acuerdo con el litigante Gabriel Eduardo García Pérez se llevará a cabo una nueva audiencia inicial, pero ahora por el tema de la requisa de la Ecovía; la acusación fue presentada por la Fiscalía de Anticorrupción.

"Ya tenemos cita para el día 8 de abril; será una audiencia inicial", comentó el litigante, quien agregó que "evidentemente es una investigación que está en sigilo, pero es de una carpeta de Anticorrupción. Es un expediente anterior".

Cabe señalar que de acuerdo con el expediente 05/2020, en dicho crimen podrían estar implicados no sólo el ex mandatario, sino también el ex secretario de Economía, Roberto Russildi; Jorge Alfredo Longoria Treviño, ex director de la Agencia Estatal de Transporte; y el ex titular de Metrorrey, Manuel Benjamín Fernández.