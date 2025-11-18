México confirma 78 nuevos casos de sarampión en una semana

México confirmó 78 nuevos casos de sarampión al pasar de 5 mil 153 contagios en la semana epidemiológica 44 a 5 mil 231 en la semana 45, según el informe de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa).

¿Cuál es el contexto general?

De acuerdo con el informe, que comprende al periodo entre el 7 y el 14 de noviembre, Chihuahua permanece como el epicentro nacional de la enfermedad, pues pasó de 4 mil 429 casos confirmados a 4 mil 436 en una semana, es decir, hubo siete nuevas infecciones.

En segundo lugar se encuentra Jalisco, que hasta hace 4 días registró 178 infecciones; luego, Michoacán con 150; en tercer lugar, Guerrero con 120; en cuarto, Sonora con 102 y, en quinto, Sinaloa con 23.

Luego están Zacatecas con 21, Tamaulipas con 12, el Estado de México con 10 casos y la Ciudad de México con 7. Entre las entidades con cifras menores se encuentran San Luis Potosí, Oaxaca, Guanajuato y Colima, con menos de 6 casos, y con 2 casos o menos aparecen Campeche, Morelos, Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Hidalgo, Yucatán y Nuevo León.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El informe detalla que las niñas y niños de 1 a 4 años siguen siendo el grupo más afectado por el virus, seguidos por personas de 25 a 29 años, de entre ellos, la mayoría de casos afecta a mujeres. Se señala que más del 90% de las personas enfermas no tenía antecedente de vacunación documentado, pues solo 5% cuenta con una dosis y 3% con dos o más, dichas proporciones no variaron en el comparativo semanal.

Hasta la semana 45, la Secretaría de Salud confirmó 23 defunciones acumuladas, la mayoría en Chihuahua, y ninguna con registro de vacunación previa.