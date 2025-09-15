Deja caso huachicol estela de 7 muertes

El caso de huachicol fiscal que implica a los mandos de la Marina Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna ha dejado una estela de cinco ejecuciones, tres de ellas de marinos, incluido un Contralmirante, además del suicidio de un mando aduanal y la muerte presuntamente por accidente de otro oficial.

Las ejecuciones ocurrieron en Manzanillo, Colima entre abril y noviembre de 2024.

El 21 de abril un marino fue gravemente herido cuando se cortaba el pelo en una estética pero en el ataque resultó muerta la peluquera. El 6 de junio Giovany Muñoz Roman, Segundo Maestre del 18 Batallón de Infantería de la Armada, fue ejecutado afuera de su casa en una colonia popular de Manzanillo.

Después, el 21 de octubre, Magaly Janet Nava Ramos, Auxiliar “B” de la Delegación de la FGR en Colima, fue atacada a balazos cuando circulaba a bordo de su camioneta, por la Avenida Elías Zamora Verduzco. La ex funcionaria tenía una hermana en una Agencia Aduanal y su pareja sentimental era un marino de nombre Ángel Pérez.

A la semana siguiente, el 29 de octubre, sicarios dispararon desde una camioneta a dos hombres, cuando circulaban en la esquina de las calles 20 de Noviembre y Benito Juárez, en la Colonia Miramar. Uno murió y el otro resultó herido. El fallecido fue identificado como Josué de la Mora Cobián, también integrante del 18 Batallón de Infantería de la Armada.

La víctima de más alto perfil fue el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ejecutado el 8 de noviembre en la Avenida Lázaro Cárdenas, en la Colonia Morelos, quien antes de su ejecución redactó una carta para el ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda, denunciando a los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del ex funcionario.

Junto con estas ejecuciones, se produjeron dos muertes coincidentes: El lunes, en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, presuntamente se suicidó el Capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien recibió 100 mil pesos por el desembarque de un buque con huachicol fiscal, según un testigo protegido.

Al día siguiente, el Capitán de Navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien en mayo de 2023 estuvo adscrito a la Aduana de Manzanillo, murió aparentemente durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora.



